Теракт в «Крокус Сити Холле»: хронология событий

На данный момент известно о 115 погибших.

Первые сообщения о теракте начали поступать около восьми часов вечера пятницы. Пришедшие в Крокус люди начали выкладывать в соцсети видеоролики, когда в зал ворвались вооруженные боевики. Люди рассказывали о происходящем прямо во время стрельбы, при этом отчаянно пытаясь выбраться из помещения. Хронология событий у корреспондента «Известий» Романа Польшакова.

Это первые секунды теракта: двое вооруженных выбегают из белого «Рено» с темной крышей у «Крокус Сити Холла» и затем сразу открывают огонь. Судя по кадрам, снятым очевидцами, в холле развлекательного комплекса террористы вели себя вальяжно.

Трое с автоматами, один без оружия, все в камуфляже с боевой разгрузкой, рюкзаками. Без масок — лица не прячут, идут спокойно, не нервничают, расстреливают в упор всех, кого видят, открывая огонь из «Сайги» и выпуская очередь из автомата Калашникова.

Вечер пятницы, в крупнейшей в России развлекательной площадке — тысячи людей. Начинается паника, все бегут, прячутся за мебелью, выбивают стекла, чтобы выбраться наружу.

Стрельба не прекращалась, террористы просто меняли заранее подготовленные магазины. Хорошо ориентировались, шли прямиком в концертный зал.

«Я был наверху, в нижний вход вошел высокий человек в камуфляже с автоматом и начал всех, кого перед ним… Человек пять минимум упало, прямо в спину стрелял», — поделился очевидец Александр Бабченко.

Чтобы остаться в живых, люди бежали к сцене, падали на пол, прятались за креслами.

«Они нас видели, кто-то из них обратно забежал, и они стали стрелять по людям, я упала на пол… Сделала вид, что погибла, а девушку рядом со мной убили», — сообщила одна из пострадавших.

Террористы явно были хорошо подготовлены и знали, куда идти. Двое зашли с главного входа. По всей видимости, в холле встретились с другой группой. В концертный зал попали через первый этаж.

И строго ко времени. С минуты на минуту должен был начаться рок-концерт, почти все места были заняты. По словам очевидцев, уже прозвенел второй звонок, когда появились вооруженные люди.

«Я встала и побежала по лестницам к сцене, там лежали люди, трупы, я через них перебегала, забежала на сцену и на выход выбежала», — поделилась женщина.

Тем, кому удалось покинуть зал, спускались на минус первый этаж.

На первом этаже холла уже было задымление от того, что террористы подожгли концертный зал. Похоже, это тоже было частью плана. Тем, кто оказался в подвале, было сложно найти выход. Приходилось ломать двери.

«Мы перебрались в подвал, внизу было задымление, вверху было невозможно дышать. Нас была группа людей в районе 20 человек, пришел охранник и оттуда забрал», — рассказал очевидец Роман Щеглов.

Поступала информация, что в момент пожара в концертном зале оставались люди.

«Пожар разгорается все сильнее, огнем объята не только крыша, но и все здание практически, видно, что рушится кровля. В целях безопасности отодвигают всех людей от здания», — отметил корреспондент.

Пожар ликвидировали ближе к утру, отдельные очаги еще остаются, сейчас в здании разбирают завалы. Это первые кадры сгоревшего «Крокус Сити», как раз тот самый вход в зал в партер на первом этаже, через который зашли террористы.

На месте теракта следователи обнаружили раскрашенную на скорую руку под камуфляж «Сайгу», перевязанные изолентой спарки магазинов с патронами для той же «Сайги» и автомата Калашникова. У каждого из нападавших с собой было по 7–8 рожков. В некоторых видны неотстрелянные патроны и куча гильз.