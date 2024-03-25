«Благородная наковальня»: 25 лет назад начались бомбардировки Югославии

На этой неделе эксперты заговорили, что на Кавказе могут усилиться террористические группировки после того, как НАТО «пометило территорию». С демонстративно-разведывательной миссией по странам региона прокатился генсек альянса.

Йенс Столтенберг в экспресс-режиме — один день — одна страна — последовательно навестил Азербайджан, Грузию и Армению. Всюду договаривался об углублении сотрудничества бывших советских республик с альянсом.

Что касается Грузии и Азербайджана — тут действительно давние связи, а вот теплый прием в Ереване, столице страны — участницы другого оборонного блока, ОДКБ, вызвал явный диссонанс.

Впрочем, сейчас армянские власти откровенно заигрывают с западными структурами и делают шаги и заявления, которые союзническими по отношению к Москве не назовешь. Так, ряд крупных армянских банков заявили, что перестают принимать карточки нашей платежной системы «Мир» в один день.

И вот ведь совпадение — в день визита Столтенберга. Никто не сказал «мы хотим угодить Вашингтону и Брюсселю», но все все поняли.

В Москве оценили этот вояж НАТОвского лидера на восток как стремление открыть второй фронт в Закавказье против России и в целом подпалить регион. Что же касается назначения виновных до завершения расследования или даже без такового, это тоже давно известный прием.

Одними из первых в новейшей истории это на себе испытали сербы. Когда в начале 1990-х распадалась Югославия и на Балканах вспыхнула гражданская война, крайними сделали их.

Это потом, когда много лет спустя был международный трибунал в Гааге, выяснилось, что судить надо и хорватов, и боснийцев и албанцев. Но 24 марта 1999 года, ровно 25 лет назад, начались бомбардировки Белграда, потом и остальных сербских регионов.

Самые страшные — операция «Благородная наковальня». Без одобрения ООН, без разбора целей и средств.

Так НАТО впервые переступило «красную черту», альянс почувствовал себя властителем мира. И им действительно никто тогда ничего не мог реально противопоставить.

Но ни в Белграде, ни в Москве ничего за эти годы не забыли. Репортаж корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.