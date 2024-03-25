СМИ узнали о жалобах ювелиров Евросоюза на запрет импорта алмазов из России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 30 0

Times: ювелиры Евросоюза жалуются на запрет импорта алмазов из России

СМИ узнали о жалобах ювелиров Евросоюза на запрет импорта алмазов из России

Фото: www.globallookpress.com / Reinhard Rohner

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Санкции, которые ввели западные страны, доставляют больше вреда им самим же.

Ювелиры стран Евросоюза жалуются на введенные в декабре 2023 года против России санкции, которые предусматривают запрет на импорт алмазов. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на европейских трейдеров.

По информации газеты, введенные ограничения приводят к задержкам поставок алмазов. Трейдеры жалуются, что санкции вынуждают проводить проверку камней, что затягивает процесс транспортировки, а также приводит к дополнительным расходам и недовольству клиентов. Если раньше ювелиры выполняли работы за пару дней, то сегодня процесс растягивается на две недели.

Один из трейдеров заявил СМИ, что некоторые компании уже готовы переехать работать в Дубай и Индию.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. США, страны ЕС и НАТО вместе с Украиной решили, что миротворческая миссия якобы является вторжением. Однако главные цели СВО — демилитаризация и денацификация киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Еврокомиссия утвердила предложение об изъятии доходов от замороженных российских активов для помощи Украине.

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