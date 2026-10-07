Балуется ИИ и фотошопом: на снимках Меган Маркл увидели шестой палец

Reality Tea: на снимках Меган Маркл увидели шестой палец

Фотография Меган Маркл для ее бренда As Ever вызвала обсуждение в соцсетях: некоторым пользователям показалось, что на руке герцогини шесть пальцев. Об этом сообщает Reality Tea.

На снимке Маркл открывает окошки адвент-календаря, созданного совместно с шоколадной компанией из Лос-Анджелеса. В него входят 25 шоколадных конфет ручной работы. Оформление календаря вдохновлено домом герцогини в Монтесито.

Фото: Instagram*/aseverofficial

Пользователи предположили, что необычный вид руки мог быть результатом ошибки при обработке фотографии при помощи программ или нейросетей. В обсуждении появились версии о неудачном использовании фотошопа или другом промахе редакторов рекламного снимка.

Однако другие участники обратили внимание, что средний палец частично закрывает безымянный, а освещение и тени создают иллюлию дополнительного пальца. Однако логическим объяснение все равно не получается.

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