Балуется ИИ и фотошопом: на снимках Меган Маркл увидели шестой палец

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 14 0

Пользователи сети пытались объяснить это логически, но у них не получилось.

На снимках Меган Маркл увидели шестой палец

Фото: www.globallookpress.com/Dave Warren

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Reality Tea: на снимках Меган Маркл увидели шестой палец

Фотография Меган Маркл для ее бренда As Ever вызвала обсуждение в соцсетях: некоторым пользователям показалось, что на руке герцогини шесть пальцев. Об этом сообщает Reality Tea.

На снимке Маркл открывает окошки адвент-календаря, созданного совместно с шоколадной компанией из Лос-Анджелеса. В него входят 25 шоколадных конфет ручной работы. Оформление календаря вдохновлено домом герцогини в Монтесито.

Фото: Instagram*/aseverofficial

Пользователи предположили, что необычный вид руки мог быть результатом ошибки при обработке фотографии при помощи программ или нейросетей. В обсуждении появились версии о неудачном использовании фотошопа или другом промахе редакторов рекламного снимка.

Однако другие участники обратили внимание, что средний палец частично закрывает безымянный, а освещение и тени создают иллюлию дополнительного пальца. Однако логическим объяснение все равно не получается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+12° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.71
0.78 96.03
0.70
Эстеты и трансформаторы: в чем жизненное предназначение рожденных в сентя...

Последние новости

12:00
Балуется ИИ и фотошопом: на снимках Меган Маркл увидели шестой палец
11:45
Поставили бесплодие: женщина забеременела после двойной трансплантации органов
11:42
Редкий медленный поток: когда земляне увидят Дракониды
11:36
Троих котят выбросили из окна восьмого этажа в Энгельсе
11:30
Осколок в позвоночнике мертвой женщины пролил свет на 500-летнюю тайну
11:26
Россия обеспечила внутренний спрос на картофель

Сейчас читают

Шторм обвалил цены на электроэнергию в Финляндии почти до нуля: Прибалтика — в деле
Доллар готовится взлететь выше 90 рублей
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
Гороскоп на сегодня, 7 октября, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео