Балуется ИИ и фотошопом: на снимках Меган Маркл увидели шестой палец
Пользователи сети пытались объяснить это логически, но у них не получилось.
Фото: www.globallookpress.com/Dave Warren
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Reality Tea: на снимках Меган Маркл увидели шестой палец
Фотография Меган Маркл для ее бренда As Ever вызвала обсуждение в соцсетях: некоторым пользователям показалось, что на руке герцогини шесть пальцев. Об этом сообщает Reality Tea.
На снимке Маркл открывает окошки адвент-календаря, созданного совместно с шоколадной компанией из Лос-Анджелеса. В него входят 25 шоколадных конфет ручной работы. Оформление календаря вдохновлено домом герцогини в Монтесито.
Пользователи предположили, что необычный вид руки мог быть результатом ошибки при обработке фотографии при помощи программ или нейросетей. В обсуждении появились версии о неудачном использовании фотошопа или другом промахе редакторов рекламного снимка.
Однако другие участники обратили внимание, что средний палец частично закрывает безымянный, а освещение и тени создают иллюлию дополнительного пальца. Однако логическим объяснение все равно не получается.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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