Разъяренные фермеры облили полицейских из «навозометов» в Брюсселе

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Фермеры облили полицейских из «навозометов» в Брюсселе

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Европе продолжается конфликт из-за поставок продуктов с Украины.

Эпичная битва состоялась у стен Европарламента, где заседали министры сельского хозяйства 27 стран ЕС. Пока чиновники решали, надо ли закрывать границы для украинских продуктов, под окнами в неравном бою сошлись полицейские водометы против фермерских навозометов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Польша предложила Европейскому союзу отменить торговые преференции, которые Украина получила после того, как Россия начала спецоперацию. Страна не собирается закрывать границу для украинских товаров, однако ей нужно одновременно защищать как европейский, так и польский сельскохозяйственные рынки.

Отношения между Польшей и Украиной стали напряженными из-за эмбарго в отношении украинской сельскохозяйственной продукции. Летом 2022 года Евросоюз отменил пошлины на все товары из Незалежной, чем испортил положение для европейских фермеров.

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