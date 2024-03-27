Капитан обрушившего мост в США судна оказался гражданином Украины

Ему 52 года, контракт он подписал до 30 апреля.

Капитан контейнеровоза, врезавшегося в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в американском Балтиморе, скорее всего, является украинцем. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

По данным СМИ, командой контейнеровоза руководил 52-летний гражданин Незалежной. Мужчина подписал срочный контракт, который действует с 19 февраля до 30 апреля 2024 года.

За управление судном украинец получает больше десяти тысяч долларов в месяц. Судно врезалось в опору автомобильного моста.

Разрушилась сама конструкция, а в воду упало порядка 20 автомобилей. Спасатели и водолазы занимаются поиском и спасением пострадавших.

Оказалось, что корабль потерял управление. При этом экипаж предупреждал о шансе столкновения.