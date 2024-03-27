Получил страшную информацию: Вучич предупредил граждан Сербии о тяжелых временах

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 52 0

Вучич предупредил граждан Сербии о тяжелых временах

Получил страшную информацию: Вучич предупредил граждан Сербии о тяжелых временах

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO

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Вскоре он ознакомит людей с предстоящими вызовами.

Сербия столкнулась с угрозой «жизненно важным национальным интересам». Об этом заявил президент республики Александр Вучич.

«В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят. Будет тяжело, как никогда тяжело», — сказал глава государства в соцсетях.

Сербия будет бороться, и она победит, заверил Вучич. В течение последних двух дней он получил новости, о которых ему очень тяжело говорить.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Сербии обвинили Германию в причастности к протестам. Страна была вынуждена применить силу, когда протестующие напали на здание горсобрания.

Причем сербские власти немного запоздали с вмешательством. Протестовать можно сколько угодно в центре города, но нельзя ставить под угрозу жизненно важные транспортные развязки, подчеркнул лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель.

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