«Жизненно важно»: эндокринолог Скибицкая рассказала о пользе жирной еды

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 69 0

Эндокринолог Скибицкая: жирная еда может быть полезной для человека

«Жизненно важно»: эндокринолог Скибицкая рассказала о пользе жирной еды

Фото: www.globallookpress.com / Ingram Images

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Врач подчеркнула, что нужно соблюдать строгий баланс.

Жирная пища стимулирует работу мозга, дает энергию и несет пользу репродуктивной системе. Об этом рассказала эндокринолог-диетолог Мария Скибицкая изданию Lenta.ru.

В особенности жиры полезны для мозга. К тому же еда с большим содержанием этого вещества гораздо вкуснее. При этом врач подчеркнула, что жиры должны составлять не более 30% от суточного рациона.

Доктор также отметила, что важно различать правильные и неправильные жиры. Она отметила, что восполнять 30% нужно с помощью первого варианта.

«Правильные жиры — жизненно важные жирные кислоты: полиненасыщенные и мононенасыщенные. Источник правильных жиров — жирные сорта рыбы, растительные масла, а также орехи и авокадо», — рассказала Скибицкая.

Перебор неправильных жиров может привести к набору веса и даже к проблемам со здоровьем. Например, к диабету, метаболическому синдрому и проблемам сердечно-сосудистой системы.

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