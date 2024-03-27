Будет круто! Новый сезон Igora Drive Drift Challenge стартует на автодроме «Игора Драйв»

С 11 мая по сентябрь на автодроме «Игора Драйв» пройдут четыре этапа одного из самых зрелищных в мире состязаний российского автоспорта по дрифту — Igora Drive Drift Challenge. Каждый этап — это два дня зрелищных гонок, красивых постановок, парных скольжений, скорости и адреналина, которые проверят на прочность автомобили и пилотов.

Где и как будут проходить соревнования?

В первый день спортсмены демонстрируют технику в одиночных заездах, стараясь точно выполнить судейское задание, чтобы получить максимальный балл и не встретиться с бетонными ограждениями.

Во второй день участники соревнуются в парной дуэли, где лидер по-прежнему выполняет судейское задание, а преследователь должен повторить траекторию лидера, находясь как можно ближе к нему. В азартной погоне участники догоняют друг друга, не жалея машин, влетают в бетон, теряя бамперы и фары.

В награду один из участников получает заветное место в следующем заезде и овации болельщиков, которые, затаив дыхание, наблюдают баталии в нескольких метрах от трассы. При этом уникальная конструкция дрифт-трассы автодрома «Игора Драйв», называемая среди участников «бетонным Колизеем», является максимально безопасной для зрителей.

Как можно поболеть за спортсменов?

Поболеть за своих любимых спортсменов и просто посмотреть красивый дрифт приходят всей семьей, ведь программа IDDC очень насыщенная. Гостей Igora Drive Drift Challenge ждут парад пилотов, где можно детально рассмотреть автомобили, взять автограф у гонщика и сфотографироваться со спорткаром, зажигательные танцы грид-герлз, услуги дрифт-такси, яркая фотозона, фуд-траки с разнообразной кухней.

Каждый сможет испытать себя в качестве пилота и прочувствовать атмосферу настоящих заездов за рулем гоночного симулятора. Еще один подарок для посетителей летнего дрифта — автовыставка уникальных экспонатов от советской и зарубежной стоковой классики до эксклюзивных тюнинг-проектов. Юных фанатов дрифта ждет анимация с любимым талисманом автодрома рысью Сидом.

Соревнование проходит в статусе Кубка Санкт-Петербурга по дрифту. Спортсмены участвуют на заднеприводных автомобилях, специально подготовленных для дрифта. В сезоне-2023 в IDDC приняли участие 69 пилотов из 14 регионов страны. IGORA DRIVE DRIFT CHALLENGE посетило более 10 тысяч зрителей, еще почти 5 миллионов просмотров собрали трансляции в социальной сети ВКонтакте.

До 14 апреля успейте купить билеты на сайте автодрома по первой цене — от 800 рублей. Следите за новостями Igora Drive Drift Challenge! Это захватывающее событие нельзя пропустить!