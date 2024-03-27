Роковая ошибка: к чему может привести опечатка в паспорте и как ее исправить

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 24 0

Адвокат Данильченко: ошибка в паспорте может привести к серьезным проблемам

Роковая ошибка: к чему может привести опечатка в паспорте и как ее исправить

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Многие люди даже не подозревают, что у них неправильные документы.

Ошибиться может каждый, но, когда ошибку допускает сотрудник МВД России, при заполнении вашего паспорта, немудрено занервничать. Как подобная ошибка может повлиять на вашу жизнь и что делать, если ваш главный документ оказался подпорченным? Об этом сайту Газета.ру рассказала адвокат Виктория Данильченко.

По словам специалиста, чаще всего в паспорте встречаются опечатки в написании имен, фамилий, дат, мест рождения, но есть и другие. Многие люди даже сами не обращают на них внимания, порой проживая с ними несколько лет, однако зачастую они могут в самый неподходящий момент стать причиной серьезных проблем.

«Скорее всего, сотрудники поликлиник или образовательных учреждений закроют глаза на неточность. Но совсем по-другому обстоят дела, например, с нотариусами, банками или регистрирующими органами, то есть, когда речь заходит о деньгах либо об имуществе», — предупреждает эксперт.

Так, например, согласно закону, нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия, если документы, представленные для совершения нотариального действия, не соответствуют требованиям законодательства. Это же касается и банков, на которые возложена обязанность проводить проверку идентификационных данных, в частности, проверять паспорт РФ на действительность.

В случае, если вы обнаружили у себя в паспорте ошибку, вам необходимо как можно скорее обратиться туда, где вы его получали. Там вам объяснят, какие документы необходимо будет собрать и предоставить.

«Рассмотрим на примере паспорта РФ. Если обнаружили ошибку в паспорте, подать заявление можно только лично, записавшись на прием в МФЦ или МВД. Взяв с собой паспорт РФ, который нужно заменить, фото, документы о воинском учете (при наличии)», — объяснила адвокат.

В заключение Данильченко добавила, что на прием также нужно будет взять документ, который содержит верные данные. Это могут быть: свидетельство о рождении, загранпаспорт, трудовая книжка, пенсионное удостоверение или водительские права.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли купить квартиру в ипотеку под низкий процент.

+6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
92.57
-0.21 100.41
0.04
Ученые нашли в Иудейской пустыне древний гороскоп для характеристики личн...

Последние новости

15:08
«Уникальная» украинская бригада: как ВСУ лишились семи шведских танков Strv 122
15:03
Путин обсудил с лидером Мали сотрудничество в борьбе с терроризмом
14:45
Роковая ошибка: к чему может привести опечатка в паспорте и как ее исправить
14:38
В России начнут производить игровые приставки и консоли
14:37
Суд вынес заочный приговор участнице группы Pussy Riot Люсе Штейн
14:16
Импорт раздора: Франция и Польша выступили за ограничение ввоза зерна с Украины

Сейчас читают

Александр Окунь: Возможно ли возрождение украинского интернационализма?
Страшный рок принцессы Уэльской: какое проклятье настигло Кейт Миддлтон
«Нуждаемся в людях»: в Финляндии обеспокоенны опустением городов у границы с РФ
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок