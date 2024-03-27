Роковая ошибка: к чему может привести опечатка в паспорте и как ее исправить

Многие люди даже не подозревают, что у них неправильные документы.

Ошибиться может каждый, но, когда ошибку допускает сотрудник МВД России, при заполнении вашего паспорта, немудрено занервничать. Как подобная ошибка может повлиять на вашу жизнь и что делать, если ваш главный документ оказался подпорченным? Об этом сайту Газета.ру рассказала адвокат Виктория Данильченко.

По словам специалиста, чаще всего в паспорте встречаются опечатки в написании имен, фамилий, дат, мест рождения, но есть и другие. Многие люди даже сами не обращают на них внимания, порой проживая с ними несколько лет, однако зачастую они могут в самый неподходящий момент стать причиной серьезных проблем.

«Скорее всего, сотрудники поликлиник или образовательных учреждений закроют глаза на неточность. Но совсем по-другому обстоят дела, например, с нотариусами, банками или регистрирующими органами, то есть, когда речь заходит о деньгах либо об имуществе», — предупреждает эксперт.

Так, например, согласно закону, нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия, если документы, представленные для совершения нотариального действия, не соответствуют требованиям законодательства. Это же касается и банков, на которые возложена обязанность проводить проверку идентификационных данных, в частности, проверять паспорт РФ на действительность.

В случае, если вы обнаружили у себя в паспорте ошибку, вам необходимо как можно скорее обратиться туда, где вы его получали. Там вам объяснят, какие документы необходимо будет собрать и предоставить.

«Рассмотрим на примере паспорта РФ. Если обнаружили ошибку в паспорте, подать заявление можно только лично, записавшись на прием в МФЦ или МВД. Взяв с собой паспорт РФ, который нужно заменить, фото, документы о воинском учете (при наличии)», — объяснила адвокат.

В заключение Данильченко добавила, что на прием также нужно будет взять документ, который содержит верные данные. Это могут быть: свидетельство о рождении, загранпаспорт, трудовая книжка, пенсионное удостоверение или водительские права.

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