Собянин пригласил москвичей на благотворительный фестиваль «Город неравнодушных»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 22 0

Гости смогут приобрести сувениры, деньги от продажи которых направят благотворительным организациям.

Собянин пригласил москвичей на благотворительный фестиваль «Город неравнодушных»

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

В честь Дня мецената и благотворителя на территории креативного пространства «Хлебозавод № 9» пройдет фестиваль «Город неравнодушных». Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Посетители смогут приобрести вязаные игрушки, текстиль, посуду, свечи и другие сувениры. Все средства от продажи направят на помощь подопечным благотворительных организаций: детям, многодетным семьям и людям старшего возраста, а также животным», — рассказал мэр Москвы.

Кроме того, подготовили фотовыставку, иммерсивный спектакль, мастер-классы и лекции. Площадки фестиваля будут работать 13 и 14 апреля с 11:00 до 20:00. С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте.

День мецената и благотворителя в России отмечают 13 апреля. Праздник появился не так давно — в 2006 году, но сама традиция помогать нуждающимся существует уже много лет.

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