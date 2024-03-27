Скрытая угроза: какие комбинации полезных продуктов вредят здоровью

Любителям картошки с мясом стоит быть внимательнее.

Казалось бы, от овощей и фруктов вреда быть не может — только польза. Однако, как оказалось, некоторые сочетания любимых продуктов могут губительно сказываться на вашем здоровье. По словам диетолога Натальи Лазуренко, многие из любимых россиянами блюд могут привести к проблемам с ЖКТ. Об этом она рассказала сайту NEWS.ru.

Белки, крахмал, алкоголь, мясо, молоко, цитрусовые, йогурты, фрукты и даже картошка — такой перечень продуктов с «подвохом» составила специалист. Как объяснила эксперт, сочетание мяса и картошки затрудняет пищеварение и вызывает чувство тяжести, а фрукты после еды вызывают процессы брожения и газообразования.

«Кислота цитрусовых может свернуть белок молока, что может привести к расстройствам желудка. Йогурт содержит пробиотики, которые могут быть уничтожены кислотой фруктов, что уменьшит пользу от их одновременного употребления. Употребление мяса с алкоголем может вызвать избыточную нагрузку на печень и ухудшить переваривание», — объяснила Лазуренко.

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