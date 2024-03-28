Путину показали разрывающую танки ракету «Хризантема»

Владимир Путин оказался в кресле пилота боевого вертолета. Президент приехал в Торжок — это первая поездка главы государства после победы на выборах.

И там была обширная программа. В частности, Путин посетил государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны России.

Там пообщался с военными и как раз испытал тренировочный модуль. Президент признался — он уже пробовал управлять вертолетом, удержать такую машину действительно непросто.

Там же военные летчики показали главе государства настоящих убийц вражеских боевых машин — это противотанковые ракеты «Хризантема».

Они способны уничтожить любой танк с расстояния в десять километров. На кадрах из зоны СВО можно часто видеть результат работы вот таких «Хризантем».