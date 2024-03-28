Организатора экстремисткой ячейки «Алля-Аят»* арестовали в Ростове

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 20 0

Одного из членов группы отправили под домашний арест.

Организатора экстремисткой ячейки «Алля-Аят»* арестовали в Ростове

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Организатора, а также троих участников экстремисткой ячейки «Алля-Аят»* арестовали до 24 мая по решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону. Еще одного члена группы отправили под домашний арест до 27 марта, пишет ТАСС.

Они, по версии правоохранителей, занимались вербовкой местных жителей. Выяснилось, что их работой управляли зарубежные кураторы.

«Алля-Аят» — оккультно-религиозное учение, зародившееся в конце 1980-х годов на территории Казахстана. Последователи отказывались от помощи врачей, веря, что все недуги излечат солнце, соленый чай и заклинания.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Ростове-на-Дону задержали вербовщиков экстремисткой ячейки «Алля-Аят».

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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Организатора экстремисткой ячейки «Алля-Аят»* арестовали в Ростове

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