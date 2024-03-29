Генштаб ВС России пообещал не отправлять срочников весеннего призыва в зону СВО

К участию в СВО не будут привлечены призванные в армию в ходе весенней кампании, которая пройдет с 1 по 15 апреля. Об этом газете «Красная звезда» заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Хочу отметить, что мероприятия как прошедшего, так и предстоящего призыва никак не связаны с проведением СВО. Граждане, призванные на службу, к участию в СВО привлекаться не будут», — заверил военный.

Призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля, напомнил генерал. Отправка в войска со сборных пунктов начнется 15 апреля.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о военных сборах для тех, кто пребывает в запасе. Уточняется, что они также будут проходить в войсках национальной гвардии, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности.

Военные сборы являются плановым мероприятием по совершенствованию боевой выучки тех, кто находится в запасе. Они проводятся каждый год.