Генштаб ВС России пообещал не отправлять срочников весеннего призыва в зону СВО

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 30 0

Мероприятия как прошедшего, так и предстоящего призыва никак не связаны с проведением спецоперации.

Генштаб ВС России пообещал не отправлять срочников весеннего призыва в зону СВО

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

К участию в СВО не будут привлечены призванные в армию в ходе весенней кампании, которая пройдет с 1 по 15 апреля. Об этом газете «Красная звезда» заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Хочу отметить, что мероприятия как прошедшего, так и предстоящего призыва никак не связаны с проведением СВО. Граждане, призванные на службу, к участию в СВО привлекаться не будут», — заверил военный.

Призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля, напомнил генерал. Отправка в войска со сборных пунктов начнется 15 апреля.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о военных сборах для тех, кто пребывает в запасе. Уточняется, что они также будут проходить в войсках национальной гвардии, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности.

Военные сборы являются плановым мероприятием по совершенствованию боевой выучки тех, кто находится в запасе. Они проводятся каждый год.

Тема:
Спецоперация
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