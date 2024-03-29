Генштаб ВС России пообещал не отправлять срочников весеннего призыва в зону СВО

Мероприятия как прошедшего, так и предстоящего призыва никак не связаны с проведением спецоперации.
Фото: Смирнов Владимир / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
К участию в СВО не будут привлечены призванные в армию в ходе весенней кампании, которая пройдет с 1 по 15 апреля. Об этом газете «Красная звезда» заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский.
«Хочу отметить, что мероприятия как прошедшего, так и предстоящего призыва никак не связаны с проведением СВО. Граждане, призванные на службу, к участию в СВО привлекаться не будут», — заверил военный.
Призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля, напомнил генерал. Отправка в войска со сборных пунктов начнется 15 апреля.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о военных сборах для тех, кто пребывает в запасе. Уточняется, что они также будут проходить в войсках национальной гвардии, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности.
Военные сборы являются плановым мероприятием по совершенствованию боевой выучки тех, кто находится в запасе. Они проводятся каждый год.
- 29 мар
- Лавров назвал Европу одной из главных пострадавших сторон в украинском кризисе
- 29 мар
- Лавров указал на отсутствие логики в обвинениях Запада в адрес России
- 28 мар
- «Зарабатывают деньги»: Зеленский объяснил нежелание ряда стран ехать на саммит по Украине
- 28 мар
- В Казахстане призвали своих граждан покинуть Одесскую и Харьковскую области Украины
- 28 мар
- Зеленский заявил о неготовности ВСУ к обороне при масштабном наступлении России
- 28 мар
- Путин выразил уверенность в решении всех задач СВО
- 28 мар
- Пора признать: The Times пишет о падении Киева
- 28 мар
- Российские военные зачищают Новомихайловку от ВСУ
- 28 мар
- «Мир не сосредоточен»: Зеленский жалуется на отвлечение внимания с Украины на Газу
- 28 мар
- «Откроют огонь»: Макрону советуют подумать над ответом России после слов об Украине
Читайте также
70%
-0.33 99.71
-0.56
Нашли ошибку?