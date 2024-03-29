В Белгороде после атаки ВСУ повреждены 17 многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, в одном из многоквартирных домов осколки снаряда сильно повредили балкон одной квартиры», — написал глава региона.

Также известно, что над территорией региона сработали системы ПВО. На подлете к городу сбили 15 воздушных целей.

Гладков отметил, что, по предварительным данным, в Белгороде нет пострадавших. В поселке Дубовое в результате атаки была посечена кровля частного дома.

Повреждения также получила машина в селе Репное. На местах обстрелов работают оперативные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белгород 28 марта вновь подвергся ударам украинских боевиков. В нашем Минобороны сообщили об уничтожении над городом 16 реактивных снарядов.