В Белгороде после атаки ВСУ повреждены 17 многоквартирных домов
Есть ли пострадавшие в результате ударов?
Фото: Telegram / ДЕМИДОВ / v_v_demidov
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В Белгороде после атаки ВСУ повреждены 17 многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, в одном из многоквартирных домов осколки снаряда сильно повредили балкон одной квартиры», — написал глава региона.
Также известно, что над территорией региона сработали системы ПВО. На подлете к городу сбили 15 воздушных целей.
Гладков отметил, что, по предварительным данным, в Белгороде нет пострадавших. В поселке Дубовое в результате атаки была посечена кровля частного дома.
Повреждения также получила машина в селе Репное. На местах обстрелов работают оперативные службы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белгород 28 марта вновь подвергся ударам украинских боевиков. В нашем Минобороны сообщили об уничтожении над городом 16 реактивных снарядов.
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