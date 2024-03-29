Следы человека: археологи обнаружили «капсулу времени» возрастом 50 тысяч лет

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 572 0

QSR: археологи нашла капсулу времени возрастом 50 лет на острове Барроу

Следы человека: археологи обнаружили «капсулу времени» возрастом 50 тысяч лет

Фото: Twitter / @uwanews

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Уникальная находка была сделана во время экспедиции на острове Барроу.

Группа ученых из Австралии обнаружила «капсулу времени», которая открывает секреты жизни первых прибрежных аборигенов данного континента. Они жили около 50 тысяч лет назад. Об этом сообщили в журнале Quaternary Science Reviews.

Экспедиция происходила на острове Барроу. Ученые нашли доказательства того, что в древние времена некоторые участки этого прибрежного плато заселялись ни один раз, начиная с периода 50 тысяч лет назад. Территория была пригодна для проживания до того момента, пока повышение уровня моря 6,5 тысячи лет назад не отделило остров от материка.

Во времена ледникового периода уровень мирового океана был примерно на 130 метров ниже сегодняшнего уровня. Но после таяния льда уровень моря резко поднялся, и остров Барроу оказался отрезан от материка.

После этого древние племена на этом острове уже не жили, поэтому на нем сохранилась своеобразная «капсула времени» с уникальными археологическими находками человеческих следов. В то время как часть других прибрежных территорий ныне под водой.

Одним из старейших памятников Западной Австралии оказалась пещера Буди. Расположенная на побережье, она обеспечивала доступ к богатым природным ресурсам. Именно здесь археологи обнаружили следы аборигенов. Также были найдены останки моллюсков, черепах, крабов, которых аборигены употребляли в пищу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в пещерах Челябинска и Башкирии обнаружили древние карты звездного неба.

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