«Росатом» ожидает рекордных объемов перевозок по Северному морскому пути

Эфирная новость 31 0

Показатели растут каждый день и к 2023 году достигнут небывалых значений.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rosatom; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

«Росатом» ожидает новых рекордных объемов перевозок по Северному морскому пути. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» об ожиданиях на текущий год.

«Каждый день мы подводим итоги перевозок, где-то на 2, 3, 4% идем уже выше прошлого тоже рекордного года. Наши проекты, наши российские проекты в Арктике — ни один не остановлен, несмотря на санкционное давление, несмотря на очень жесткие ограничения, в том числе и политическое давление на наших партнеров. Понятно, что руководители, собственники этих проектов корректируют какие-то параметры. У нас нет никаких сомнений, что от десятков миллионов тонн в моменте мы в 30-е годы перейдем к сотням миллионов тонн», — прокомментировал Лихачев.

По словам главы "Росатома", Россия владеет уникальным атомным ледокольным флотом — это семь кораблей с ядерной установкой. Ведется строительство еще пяти ледоколов. Кроме того, госкорпорация получила заказы еще на 15 плавучих АЭС.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Росатом» заработал на скачке цен на уран после заявлений США.

+5° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
92.26
-0.33 99.71
-0.56
Десять бьюти-дней: лунный календарь стрижек на апрель 2024

Последние новости

17:32
Собянин рассказал, как Москва помогает людям с инвалидностью
17:31
МИД России ответил на высылку дипломата из Молдавии
17:31
Страшное уже позади: детей из Белгородской области привезли в Петербург
17:23
Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» арестован до 22 мая
17:15
Сергей Собянин рассказал о развитии района Раменки
17:14
«По целям в глубине»: в Британии признали способность «Цикрона» пробить оборону НАТО

Сейчас читают

Буйный, ведет себя неадекватно: что известно о девятом фигуранте дела о теракте в «Крокусе»
Эпатаж, деменция, госпитализация: где сейчас Светлана Светличная и почему к ней не пускали сына
Извращенная пиар-кампания: кто и зачем поддерживает «голые» выходы жены Канье Уэста
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок