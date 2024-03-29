Совещание «Развитие Северного морского пути»: главные итоги

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Какие планы по развитию впереди? Чего ждать в ближайшее время?

Фото, видео: Майстерман Семен / ТАСС; 5-tv.ru

Одна из главных возможностей для укрпеления экономических отношений с другими странами — это конечно Севморпуть. В этом году по нему ожидается рекордный трафик. Об этом корреспонденту «Известий» Игорю Балдину заявил глава росатома Алексей Лихачёв на итоговом совещании по развитию этого маршрута.

В координационном центре правительства — руководство Росатома, министры, представители нефтегазового сектора. Глобальный проект — наш северный маршрут — объединил десятки крупнейших компаний России

Почти весь мировой экспорт сейчас идет по южному направлению — через Суэцкий канал. Россия предлагает — альтернативное: Северный морской путь — от Мурманска до Владивостока и дальше — он сократит время грузоперевозок вдвое. И сэкономит огромные ресурсы.

«На совещании звучат цифры, что внушают оптимизм. Только в прошлом году грузопоток по Северному Морскому Пути вырос в 2,5 раза. Это миллиарды в бюджет. И дополнительный мощный стимул развития всей российской экономик», — отметил Балдин.

За 12 лет и вовсе — 30-кратное увеличение перевозок. По этому пути в Китай экспортируют наш сжиженный газ, в Индию — нефть. И здесь поставки превысили цифру в два миллиона тонн. С северо-запада на восток страны идет продовольствие и оборудование. Подробности — в репортаже.

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