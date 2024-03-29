Сергей Собянин рассказал о развитии района Раменки

Сергей Собянин открыл в Раменках новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Поздравляю вас с открытием Дворца спорта! Это не ФОК, а настоящий дворец. Надеюсь, что здесь будет комфортно заниматься, — сказал Сергей Собянин во время общения с местными жителями. — Этот комплекс для вас, для жителей. Здесь и плавательный бассейн, и тренажерные залы для занятий всеми видами спорта, которые только хотите. Специально мы не размещали здесь спортивных школ. Сделали по вашей просьбе, чтобы вы занимались», — подчеркнул Сергей Собянин.

Столичный мэр также заявил о скором открытии двух детсадов и школы в Раменках. По словам мэра, на данный момент в состоянии готовности уже находятся Солнцевская ветка и БКЛ, открылась магистраль у проспекта Дорохова. Он подчеркнул, что также запущена канатная дорога через Москву-реку.

По словам Собянина, на территории района также готовятся открыть новый корпус школы с детским садом. Помимо этого в Раменках сейчас ведется строительство двух детсадов, школы и учебного корпуса с дошкольным отделением, а также другой социальной инфраструктуры, подчеркнул мэр.