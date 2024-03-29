Причастного к ударам по Луганску ракетами Storm Shadow украинца задержали

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 35 0

Он также собирал и передавал сотрудникам СБУ сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России.

Причастного к ударам по Луганску ракетами Storm Shadow украинца задержали

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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В ЛНР задержали причастного к ударам по Луганску в 2023 году ракетами Storm Shadow гражданина Украины. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

Житель республики, по данным ведомства, собирал и передавал сотрудникам СБУ данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России, а также различных объектах на территории региона.

Он сам признался, что причастен к ударам по предприятию в Луганске ракетами Storm Shadow в мае 2023-го. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

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