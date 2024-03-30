Новым нейросетям на базе новых технологий хватит 15 секунд для полного копирования голоса на любом языке.

Microsoft и OpenAI создают секретный центр обработки данных, в который войдет новый суперкомпьютер для искусственного интеллекта. Система будет отвечать за ускоренны поиск, расшифровку и выдачу информации посредством привлечения ИИ.

Предполагается, что стоимость этого проекта достигнет 100 миллиардов долларов (девять триллионов рублей — Прим.ред), а сам проект будет работать в связке с ИИ под названием «Звездные врата».

Как отмечает издание «БИЗНЕС Online», проект, над которым работают две крупнейшие IT-корпорации, обойдется своим создателям примерно в 100 раз дороже обычного центра обработки данных. Планируется, что уже реализованный бизнес-план станет самым крупным в следующие лет шесть. Запуск проекта, отмечают эксперты, намечен на 2028 год.

По подсчетам профильных специалистов, с появлением суперкомпьютера нейронным сетям будет достаточно 15 секунд для полного копирования голоса на любом языке мира.

По мнению некоторых экспертов, обеспечивать питание дата-центру будут при помощи энергии ядерного синтеза, что значительно повышает сложность его реализации, а заодно повышает технические риски при настройке.

Кроме того, предполагается, что строить этот центр будут в пустыне, поэтому вопрос, как разработчики планируют питать и охлаждать такое количество чипов в тстоль экстремальных условиях, все еще остается открытым.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Билл Гейтс назвал ИИ абсолютно бесполезным в будущем.