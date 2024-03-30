К Земле приблизилась редчайшая комета Понса-Брукса: где и как ее можно увидеть

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 24 0

Астроном Турилов: комета Понса-Брукса не представляет для Земли опасности

Фото, видео: www.globallookpress.com / N. Dautel; 5-tv.ru

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Представляет ли космический объект опасность для нашей планеты?

К Земле приближается комета Понса-Брукса — редчайшая из всех космических тел. Подробнее о ней специально для 5-tv.ru рассказал астроном Ярослав Турилов.

Ученый сообщил, что ее будет возможно разглядеть в Северной полосе Земли, однако это будет очень сложно.

«Комета не очень яркая сама по себе. Для ее поиска придется вооружиться хотя бы биноклем или небольшим телескопом», — рассказал астроном.

Он объяснил, что у жителей планеты будет не так много времени, чтобы разглядеть ее: комету можно увидеть после заката примерно с 20:00 вечера до 21:00 на западной части неба в созвездии Овна. Чтобы увидеть ее, нужно оказаться в темном месте, чтобы ничего не загораживало горизонт, добавил Ярослав Тупилов.

Комета была впервые открыта в 1812 году французским астрономом Жаном-Луи Понсом. Затем ее вновь спустя десятилетия обнаружил британский исследователь Уильям Роберт Брукс. По этой причине комета носит две фамилии своих открывателей.

«Чтобы ее увидеть, стоит установить на свой смартфон какое-либо специальное приложение, позволяющее ориентироваться в звездном небе. В нем надо найти созвездие Овна и в нем разглядеть самую яркую точку. Это и будет комета Понса-Брукса», — рассказал ученый.

Ярослав Турилов добавил, что комета не представляет для земли никакой опасности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что еще можно будет увидеть на звездном небе в 2024 году.

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