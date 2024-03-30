В Сербии подняли истребители МиГ-29 на перехват неопознанного самолета
Цель обнаружили в 100 километрах от столицы страны — Белграда.
Фото: Darko Vojinovic / ТАСС
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Армия Сербии подняла истребители МиГ-29 на перехват неизвестного самолета, обнаруженного в воздушном пространстве страны. Об этом сообщается на сайте сербского минобороны.
Уточняется, что инцидент произошел над городом Валево примерно в 100 километрах от Белграда на высоте 5,5 тысячи метров.
Два МиГ-29 были подняты по приказу президента Сербии и верховного главнокомандующего Александра Вучича. Дежурные ракетные подразделения ПВО и РЛС при этом продолжили нести боевое дежурство.
Отмечается, что после направления истребителей в зону перехвата цель была потеряна из-за отражения указателей РЛС. После этого МиГ-29 обыскали зону воздушного пространства и вернулись на аэродром базирования.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что военные армии США, дислоцированные на базе в районе польского города Мирославец, потеряли связь со своим разведывательно-ударным беспилотником MQ-9 Reaper.
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