В Сербии подняли истребители МиГ-29 на перехват неопознанного самолета

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Цель обнаружили в 100 километрах от столицы страны — Белграда.

В Сербии подняли истребители МиГ-29 на перехват неопознанного самолета

Фото: Darko Vojinovic / ТАСС

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Армия Сербии подняла истребители МиГ-29 на перехват неизвестного самолета, обнаруженного в воздушном пространстве страны. Об этом сообщается на сайте сербского минобороны.

Уточняется, что инцидент произошел над городом Валево примерно в 100 километрах от Белграда на высоте 5,5 тысячи метров.

Два МиГ-29 были подняты по приказу президента Сербии и верховного главнокомандующего Александра Вучича. Дежурные ракетные подразделения ПВО и РЛС при этом продолжили нести боевое дежурство.

Отмечается, что после направления истребителей в зону перехвата цель была потеряна из-за отражения указателей РЛС. После этого МиГ-29 обыскали зону воздушного пространства и вернулись на аэродром базирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военные армии США, дислоцированные на базе в районе польского города Мирославец, потеряли связь со своим разведывательно-ударным беспилотником MQ-9 Reaper.

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