Украинские националисты продолжают нести потери в военной технике на поле боя.

Даже на Западе признают, что российские войска неумолимо продвигаются вперед. Причем постепенно набирая темп. За последние полгода — плюс 500 квадратных километров, большую часть из них — 300 километров — за последние три месяца. Самым значительным продвижением вперед стало освобождение Авдеевки под Донецком и нескольких сел к западу от нее.

На этой неделе генерал-полковника Андрея Мордвичева, командующего группой «Центр», которая отвечает за это направление, наградили золотой Звездой Героя. Поля под Авдеевкой стали местом развенчания мифа о превосходстве американской техники. На этой неделе там сгорел очередной Abrams. И снова после прилета FPV-дрона.

Наши операторы БПЛА смогли подобрать ключик к этому бронированному исполину, как, впрочем, и к другой натовской броне. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев увидел, как работают русские беспилотники на донецком направлении.

Пока один беспилотник наблюдает за целью, другой подкрадывается к ней. Времени на реакцию противнику не оставляют. Мы в гостях у самых безжалостных пилотов ударных дронов. На их счету уже сотни единиц уничтоженной техники ВСУ.

Нам подробно рассказывают, как работает эта машина. Прежде чем пустить в небо, нужно соединить несколько проводов. Очень часто это приходится делать под плотным обстрелом.

«Мы сразу вспоминаем все эти знаменитые фильмы, в которых нужно подключить красный провод к красному, синий к синему. И сделать все это нужно в стрессовой обстановке», — сообщает корреспондент Станислав Григорьев.

Минута, и дрон уходит в небо. Летающие два килограмма тротила проносятся над нашими головами.

Немного страшно — но это пройдет, говорят операторы БПЛА. Главное, на зубок знать, как все работает и, конечно, слабые места врага. Немецкий танк Leopard спрятался в посадке. На встречу с ним отправляют дрон сразу с двумя кумулятивными снарядами.

Боец с позывным «Кувала», которого иногда называют «Кувалда», утверждает, что теперь практически любая броня на переднем крае становится легкой мишенью. А его коллеги говорят, что никакой жалости к противнику не испытывают.

«Я работаю, я не испытываю никаких чувств, потому что это моя работа», — поделился военнослужащий ВС РФ с позывным «Вилли».

При этом почти для каждого врага дрон собирают персонально.

«Если у нас пехота, то это будет осколочный боеприпас. Если это техника, то будет кумулятивный снаряд. Если это будет техника, на которой сидит пехота, то это будет осколочно кумулятивный заряд», — сказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Турист».

И с каждой неделей квадрокоптеров становится все больше, а их техническая начинка совершенствуется. Беспилотники с тепловизорами раньше были редкостью, а теперь — обыденность. Вот бронетранспортер ВСУ пытается провести ротацию — вывезти одних бойцов с передовой и заменить другими. Но его находят и бьют глубокой ночью.

А это уникальная съемка сделана во время уничтожения западной помощи ВСУ, боевой машины пехоты Bradley. Она явно устаревшего образца и без башни, используется как грузовик. Один дрон обездвиживает ее. А второй залетает прямиком в открытые двери десантного отсека.

Такая жизнь у этих парней каждый день, почти без выходных. С постоянным риском попасть под встречный огонь. Ведь за операторами дронов ведется самая настоящая охота. Права ошибиться с подключением проводов они не имеют. Впрочем, за два года они их уже изучили досконально.