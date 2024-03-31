В Госдуме заявили о запуске на Украине процесса узурпации власти Зеленским

По мнению депутата от Крыма Михаила Шеремета, лидер киевского режима торгуется не за будущее страны, а за собственную безопасность.

На Украине запущен процесс узурпации власти, которым руководит зажатый в угол собственным положением президент Владимир Зеленский. Такое мнение в интервью журналистам РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Выборы главы государства в Незалежной должны были пройти в этом году, 31 марта. Однако голосование было отменено в связи с введенным в стране военным положением и всеобщей мобилизацией на фоне продолжающейся с 2022 года спецоперацией по защите Донбасса.

Владимир Зеленский ситуацию прокомментировал так: сейчас выборы президента Украины «не ко времени». В одном из своих публичных заявлений лидер киевского режима подчеркнул, что в этом вопросе пора бы поставить точку. А бывший премьер-министр Николай Азаров, в свою очередь, напоминал — полномочия действующего главы государства истекают 21 мая.

По мнению Михаила Шеремета, страх заставляет Зеленского начать торговаться. Но вовсе за будущее разрушенной им же страны. Гораздо больше сегодня украинского лидера беспокоит собственная безопасность.

«Начиная с 31 марта, на Украине запущен процесс узурпации власти. Зеленский теряет и без того за уши притянутую легитимность и становится похож на самозванца, загнавшего себя в угол», — сказал депутат.

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