Стройматериалы из Москвы используют по всей России — Собянин

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 10 0

В этом году один из московских заводов запустил производство новой улучшенной модели труб для защиты кабелей и проводов.

Стройматериалы из Москвы используют по всей России — Собянин

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Объем производства стройматериалов в Москве вырос в прошлом году на 6,2% по сравнению с 2022-м. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы, уточнив, что данную продукцию выпускают более 340 московских предприятий, а используют ее «по всей России и в странах ближнего зарубежья».

В частности, как рассказал Собянин, в этом году один из московских заводов запустил производство новой улучшенной модели труб для защиты кабелей и проводов.

«Другое предприятие уже делает бесшумные конвекторы отопления с умным термостатом, которые могут заменить импортные аналоги», — написал мэр. Еще один столичный производитель разработал технологию безреагентной очистки воды.

По словам мэра, созданные в столице инновационные системы, конструкции и материалы дают строителям возможность ускорить темпы сооружения объекта, повысить качество постройки, а также сделать более простой эксплуатацию здания.

«Сегодня в городе доступно больше 20 системных мер поддержки промышленности — от финансовых инструментов до помощи в подборе участков и их предоставлении на льготных условиях», — напомнил Сергей Собянин.

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