Собянин принял решение о комплексном развитии территории в Черемушках

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 14 0

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена в 2017 году, в ее рамках предполагается расселить свыше пяти тысяч домов.

Собянин принял решение о комплексном развитии территории в Черемушках

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

В московском районе Черемушки будет реализован проект комплексного развития территории нежилой застройки — на улице Каховка будет возведено жилье для участников Программы реновации, а также для других городских нужд. О соответствующем решении сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, также запланировано благоустройство прилегающей территории и обустройство улично-дорожной сети.

«Уже одобрили и реализуем 73 проекта комплексного развития территорий общей площадью свыше 945 га, — написал мэр в своем Telegram-канале. — Будет создано порядка 185 тысяч рабочих мест».

В субботу, 30 марта, Сергей Собянин сообщил о том, что на востоке Москвы новое жилье по Программе реновации получили около 18,6 тысячи человек. По его словам, с начала года владельцами квартир в новостройках стали более 2 тысяч человек, еще порядка 1 тысячи «осматривают предложенные варианты и оформляют документы».

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена в 2017 году, в ее рамках предполагается расселить свыше 5 тысяч домов. Только в прошлом году под заселение передано 59 новостроек, в новые дома переехали порядка 50 тысяч человек.

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