Эрдоган признал поражение правящей партии на местных выборах в Турции

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Оппозиционной Народно-республиканской партии удалось впервые за 20 лет обойти правящую ПСР.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Craig Lovell; 5-tv.ru

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Прошедшие муниципальные выборы в Турции некоторые эксперты уже окрестили политическим землетрясением. Они завершились поражением для правящей партии.

Впервые за 20 лет большую часть постов получают представители Народно-республиканской партии. И даже в самых крупных турецких городах: в Анкаре и Измире кресла градоначальников займут теперь оппозиционные политики. Укрепил свои позиции и мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Именно его называют одним из вероятных соперников Реджепа Эрдогана на президентских выборах. Победу турки празднуют, устроив дискотеку прямо на улицах.

Президент Турции уже прокомментировал результат своей партии, назвав его поворотной точкой и началом исправления ошибок. Сейчас его рейтинги падают из-за экономических проблем в стране: курс турецкой лиры продолжает снижаться, разгоняются темпы инфляции.

При этом примечательно, что результат оказался неожиданным даже для международных наблюдателей — Партия справедливости потеряла власть сразу в 15 городах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто может сменить Эрдогана на посту президента Турции.

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