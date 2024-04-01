Очередной танк Abrams уничтожен российскими бойцами на авдеевском направлении
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
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На данном направлении киевский режим лишился также и живой силы.
Очередной американский танк Abrams уничтожен на авдеевском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России, приводя данные из зоны спецоперации на Украине за минувшие сутки.
Российские бойцы под Авдеевкой заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение нескольким формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего киевский режим лишился большого количества техники и живой силы.
«Противник потерял до 295 военнослужащих, танк Abrams производства США, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина реактивной системы залпового огня „Град“, самоходная артиллерийская установка „Акация“, САУ „Гвоздика“, две гаубицы Д-30, а также орудие М119 производства США», — уточнили в Минобороны.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы России уничтожили авиаударом мост в подконтрольном Украине городе Гуляйполе.
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