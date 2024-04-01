Больные места: психолог рассказала, на какие шутки обижаются женщины

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 51 0

Психолог Наумова: жены могут обидеться на шутки мужей о внешности и хозяйстве

Больные места: психолог рассказала, на какие шутки обижаются женщины

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Каждый мужчина должен понимать, какие слова могут задеть его вторую половинку.

Шутки, которые затрагивают чувства и достоинство человека, могут быть обидными, и точно не понравятся вашей супруге. Об этом NEWS.ru рассказала психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Она отметила, что женщины обижаются на шутки о внешности или о том, что они плохие хозяйки. Мужской юмор не должен унижать, оскорблять и высмеивать. Наумова пояснила, что живущие вместе люди знают больные места друг друга, поэтому высмеивать их — это запрещенный прием.

Например, женщина может обидеться на шутку о том, что она недостаточно молодо выглядит, недостаточно стройна или слишком много тратит денег. Кого-то задевают остроты на тему неумелого ведения хозяйства.

При этом каждый мужчина прекрасно знает, какие шутки о себе не любит слышать его жена, добавила Наумова.

Психолог-сексолог Александра Миллер, в свою очередь, отметила, что для некоторых пар вполне нормально шутить друг над другом на самые разные темы, будь то возраст или внешность. Однако во всем необходим баланс. В гармоничных отношениях партнеры никогда не позволят высмеивать друг друга, особенно публично.

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