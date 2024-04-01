Мишустин назначил нового гендиректора Запорожской АЭС

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 15 0

Мишустин назначил гендиректором Запорожской АЭС на два года Владислава Исаева

Мишустин назначил нового гендиректора Запорожской АЭС

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм

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Эта атомная электростанция — самая крупная в Европе.

Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин назначил гендиректором Запорожской АЭС (ЗАЭС) Владислава Исаева. Срок — два года. Соответствующее распоряжение от 1 апреля размещено на официальном сайте правовой информации.

«Назначить Исаева Владислава Васильевича генеральным директором федерального государственного унитарного предприятия „Запорожская АЭС“ сроком на два года», — сообщается в распоряжении.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, с октября 2022 года она находится под управлением АО «Росэнергоатом». Запорожская АЭС в составе шести энергоблоков общей мощностью шесть гигаватт была построена в 80-х годах прошлого века на берегу Каховского водохранилища. 

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