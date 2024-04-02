Опасные игрушки: сервисы кикшеринга придумали способ борьбы с нарушителями

Аппарат могут просто заблокировать, если новые датчики зафиксируют двух людей на одном электросамокате.

Сервисы кикшеринга начали тестировать систему, позволяющую оперативно выявлять нарушителей. Электросамокаты начали оборудовать специальными датчиками, которые фиксируют наличие двух человек на средстве индивидуальной мобильности.

В случае нарушения диспетчер получает сигнал, и аппарат блокируется. Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко выяснила, как еще будут бороться с нарушителями в этом году.

Столкновение, несколько метров полета и сильный удар об асфальт. В этой аварии в Петербурге пострадал десятилетний ребенок. Мальчик пересекал проезжую часть на электросамокате. Водитель не успел затормозить.

Мчатся на красный свет или прямо по тротуару, в лучшем случае — распугивая, в худшем — сбивая пешеходов. Будто правил дорожного движения вовсе не существует.

«Впятером грузятся на электросамокат, в школу едут. Давай-давай-давай! Вот это красота!» —публикуют пользователи кадры в социальные сети.

А вот этого вообще повторять не стоит: самокатчик на западном скоростном диаметре, где разрешенная скорость — 110 километров в час. Воздушный поток в любой момент может затянуть бесстрашного гонщика прямо под колеса.

«Этот пользователь арендованного электросамоката был задержан нашими сотрудниками, остановлен на пункте взимания платы — там, где можно было это сделать, не подвергая опасности, и передан сотрудникам полиции. Но, к сожалению, этот случай не единичный», —рассказывает начальник управления по связям с общественностью дорожно-строительной компании Андрей Цапу.

Удивительно, что только после этого магистраль попала в перечень запрещенных для электросамокатов зон. Впрочем, по скоростному диаметру могут двигаться лишь транспортные средства, чем средство индивидуальной мобильности как раз и не является.

Об этом Олег узнал, когда самокатчик врезался в его иномарку. Страховая отказалась оплачивать ремонт, пришлось судиться. В итоге 120 тысяч рублей в пользу автомобилиста — из кармана виновника аварии.

«Страховая компания самокатной компании решила не участвовать в процессе. Они вообще не выходили на связь, переложили всю ответственность на самого самокатчика, который и участвовал в ДТП. В дальнейшем именно сам самокатчик выплатил всю сумму по данному иску», —рассказал Олег Фортуна.

Но это — скорее, исключение. Куда чаще нарушения остаются безнаказанными.

Несмотря на то, что все электросамокаты пронумерованы, знаки чаще всего либо сильно загрязнены, либо вообще отсутствуют. Да и рассмотреть такие маленькие буквы и цифры вряд ли сможет даже пешеход.

В Москве номерные знаки увеличили, чтобы их легче было распознать, теперь настраивают камеры. В Петербурге тестируют систему против двоих пассажиров на одном устройстве: датчик фиксирует нарушение и посылает сигнал диспетчеру, а тот дистанционно блокирует аппарат.

«Речь не идет о контроле веса, потому что это далеко не всегда является показателем того, что на самокате едет больше одного пользователя. Мы смотрим на то, как самокат ведет себя в поездке, на то, как он входит в повороты, набирает скорость», —прокомментировал пресс-секретарь сервиса кикшеринга Денис Балакирев.

Рассматривают сейчас и другие меры безопасности — например, подтверждение личности при аренде самоката через «Госуслуги», чтобы не давать руль детям.

А в Перми власти запретили парковку в центре и на 38 улицах во всех районах города. Оставлять аппараты можно только на обустроенных велопарковках. Разбросанные самокаты будут эвакуировать, за что владелец заплатит 1,5 тысячи рублей. Плюс по 100 рублей за каждые сутки хранения на штрафстоянке.