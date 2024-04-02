Эволюция Джеймса Бонда: кто может сыграть нового агента 007

Ходили слухи, что на эту роль могут взять темнокожую актрису.

Все больше слухов появляется про нового Джеймса Бонда. На роль культового агента 007 якобы утвердили молодого британского актера Аарона Тейлора-Джонсона. И эта новость вызвала настоящий ажиотаж в Голливуде.

Ранее ходили слухи, что роль супергероя могут отдать даже женщине. И это неспроста, ведь этот персонаж претерпел значительную эволюцию в кино за свою долгую историю. Корреспондент «Известий» Денис Воробьев все расскажет.

Именно 1962-й можно назвать годом рождения того самого Бонда, которого все мы знаем и любим в блестящем исполнении Шонна Коннера. Глядя на такого, точно веришь, что способен хладнокровно убить.

Будучи образом собирательным, Джеймс Бонд из 1960-х представлял собой эталон мужественности, где харизма и манеры преобладали над внешностью. Правда, политкорректность режиссеров и продюсеров тогда не слишком заботила.

После ухода Шона Коннери Джеймса Бонда играли Джордж Лейзенби — драматичен и угрюм, Роджер Мур — приятнее и добрее канонического, Тимати Далтен — в меру жесток и одновременно галантен, а также Пирс Броснан.

«При игре я взял многое от Шона Коннери и Роджера Мура при формировании своего Бонда. Объединил манеры и чувство юмора, которые оба актера дали персонажу», — рассказывал Броснан.

Революция же в Бондиане происходит в 2006-м, когда главную роль отдают Дэниэлу Крэйгу. Фанаты серии фильмов, мягко сказать, в шоке.

«Люди в восторге от Бонда и они были настолько обескуражены, когда роль получил я. Бонд — блондин? Хотя Роджер Мур тоже был Блондином», — отмечал Крейг.

В восторге от нового Бонда был и самый первый исполнитель его роли.

«Это целый мир актеров. Начиная с меня, заканчивая Дэниелом Крейгом, который фантастический справился», — оценил его работу Коннери.

В 2020-м в Голливуде скандал. Очевидно, в угоду западных трендов все большего присутствия в кадре разного рода меньшинств, роль нового супершпиона прочат темнокожей женщине — английской актрисе Лашане Линч. И на время она даже ей стала. Недвусмысленный намек в финале последней Бондианы.

«Что думает Шон Коннери о Лашане Линч? Я его спародирую. Он бы сказал так: Лашане — классная», — выступал Крейг.

А на днях все таблоиды планеты молнией пронзила новость — на роль нового агента 007 утвержден британский актер Аарон Тэйлор-Джонсон, в копилке которого главные роли в таких фильмах как: «Под покровом ночи» Тома Форда и «Стать Джоном Ленноном».

«Его история отчасти параллелится с историей Крэйга, который тоже не был фаворитом изначально на роль Джеймса Бонда. Однако, как только он стал Джеймсом Бондом, уже никаких разногласий не было», — отметил кинокритик Николай Никулин.

«Наверно, он дошел до того уровня, когда он готов сыграть все-таки серьезного персонажа. Тем более его спортивная форма, как у агента 007, думаю да, он справится», — считает кинопродюсер Андрей Пантелеев.

Пока же среди фанатов бондианы наблюдается больше непонимания и разочарования. Впрочем, как и в случае с Бондом-женщиной, еще все может поменяться, тем более что сам Аарон утвердительно ответа пока не дал.