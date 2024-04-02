«Скоро приеду»: президент Венесуэлы Мадуро анонсировал визит в Россию

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 17 0

Президент Венесуэлы Мадуро пообещал скоро приехать в Россию

«Скоро приеду»: президент Венесуэлы Мадуро анонсировал визит в Россию

Фото: www.globallookpress.com / Iranian Presidency

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Лидер страны намерен встретиться с Владимиром Путиным.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что скоро посетит Россию. Об этом он рассказал в эфире телеканала Venezolana de Televisión послу РФ Сергею Мелик-Багдасарову.

«Передайте президенту (Владимиру. — Прим. ред.) Путину, что я скоро приеду к нему», — сказал политик.

Также лидер Венесуэлы выразил поддержку и искрение соболезнования всему народу и правительству России в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

«Мне очень больно от того, что произошло в Москве. Я прошу вас, чтобы вы передали уважаемому президенту Путину и нашему любимому русскому народу полную солидарность и полную поддержку от Боливарианской Республики Венесуэла», — отметил лидер государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что президента Николас Мадуро хотели убить во время митинга в Каркасе. Подозреваемых задержали во время марша сторонников президента Венесуэлы перед мероприятием.

+13° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
92.29
-0.08 99.57
0.04
Ретромеркурий уготовил 2 знакам зодиака тяжелый период с 1 по 25 апреля 2...

Последние новости

7:26
Путин поздравил Лукашенко с днем единения народов РФ и Белоруссии
7:10
Мощь «Тора»: как работают зенитчики на угледарском направлении
6:59
«Скоро приеду»: президент Венесуэлы Мадуро анонсировал визит в Россию
6:46
Младше на 16 лет: Шакиру заподозрили в романе с молодым актером
6:34
Скрытый риск: кому вредно пить чай
6:22
Спустя четверть века: как сейчас выглядят актеры фильма «Матрица»

Сейчас читают

Тревожный сигнал с небес: разный график воскресения Христа
«Ситуация такая»: политолог обосновал потерю легитимности Зеленским после 20 мая
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок