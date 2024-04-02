«Скоро приеду»: президент Венесуэлы Мадуро анонсировал визит в Россию

Лидер страны намерен встретиться с Владимиром Путиным.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что скоро посетит Россию. Об этом он рассказал в эфире телеканала Venezolana de Televisión послу РФ Сергею Мелик-Багдасарову.

«Передайте президенту (Владимиру. — Прим. ред.) Путину, что я скоро приеду к нему», — сказал политик.

Также лидер Венесуэлы выразил поддержку и искрение соболезнования всему народу и правительству России в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

«Мне очень больно от того, что произошло в Москве. Я прошу вас, чтобы вы передали уважаемому президенту Путину и нашему любимому русскому народу полную солидарность и полную поддержку от Боливарианской Республики Венесуэла», — отметил лидер государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что президента Николас Мадуро хотели убить во время митинга в Каркасе. Подозреваемых задержали во время марша сторонников президента Венесуэлы перед мероприятием.