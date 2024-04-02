Опасные иконы: взрывчатку из Украины везли под видом церковной утвари

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ФСБ обнаружила спрятанную в иконы взрывчатку из Украины на границе РФ и Латвии

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Микроавтобус с гексогеном проехал шесть европейских стран и был остановлен на российско-латвийской границе.

Двадцать семь самодельных бомб, спрятанных в православные иконы, обнаружили сотрудники ФСБ на российско-латвийской границе. Взрывчатку иностранного производства нашли в коробках во время осмотра микроавтобуса, который пересек половину Восточной Европы и ни в одной стране груз не вызвал подозрений.

Уже установлено, что автомобиль выехал с территории Украины, а его маршрут пролегал через шесть стран. Все подробности у корреспондента «Известий» Алексея Целищева.

 

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