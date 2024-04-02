«Была подобная практика»: имеет ли донор спермы права на ребенка

Казалось бы, от искусственного оплодотворения все стороны в выигрыше, и никто ничего не требует. Однако это не так.

Искусственное оплодотворение — это неплохая возможность для женщин исполнить свою долгожданную мечту о ребенке. Кроме того, это также хорошая возможность заработать денег тем, кто отдает свой биоматериал для этих нужд. Казалось бы, все в выигрыше.

Однако все чаще стали появляться случаи, когда женщина, которая родила от донора спермы, начинает требовать с мужчины алименты. Более того, есть случаи, когда мужчины, чей биоматериал был использован, добиваются через суд возможности видеться со своими детьми.

О том, какие права на ребенка есть у донора спермы, для 5-tv.ru рассказала руководитель юридической компании и адвокат Виктория Шабанова.

По словам юриста, в тот момент, когда мужчина сдает свой биоматериал, он не может в дальнейшем потребовать какие-либо претензии в отношении женщины или ребенка, который родился в следствие этой манипуляции.

«Закон Российской Федерации нам об этом четко говорит. У нас в стране уже была подобная практика», — уточняет Виктория.

Так, Верховный суд считает, что родители, которые воспользовались такой услугой, не могут предъявлять друг другу какие-то взаимные требования. Женщина, в том числе, не может предъявлять требования к мужчине в отношении алиментов или установлении отцовства.

Дело в том, что в тот момент, когда мужчина сдает свой биоматериал, он заполняет определенную форму, где пишет свое имя, отчество и паспортные данные. При этом данная форма установлена правилами той или иной клиники или больницы.

Согласно ей, мужчина лишь подтверждает свои данные в качестве донора, но никак не соглашается с тем, что он планирует взять на себя какие-либо обязательства по содержанию ребенка. Главное, чтобы там было указано, что вы являетесь донором.

«Однако она не может говорить о том, что мужчина берет на себя обязательства по содержанию будущего ребенка, рожденного таким способом», — говорит юрист.

Таким образом, требовать каких-либо материальных благ с него женщина не сможет. Суды четко высказываются в отношении данного вопроса.

«Поэтому если вы задумали оплодотворение с помощью эко, то можете смело сдавать его или брать. Но вы должны помнить о том, что предъявить какие-либо требования к партнеру, который оказал вам такую услугу, вы не сможете», — резюмирует Шабанова.

Ранее 5-tv.ru спрашивал у адвоката Жорина о том, можно ли взыскать алименты с донора спермы.