«Все дружно уйдут в бан»: Татьяна Брухунова гневается на подписчиков

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 28 0

Татьяна Брухунова недовольна реакцией своих подписчиков

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; Instagram* / bruhunova; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Знаменитость спросила со своих фанатов «недостачу» лайков.

Жену Евгения Петросяна Татьяну Брухунову разозлили подписчики. Накануне она поинтересовалась у своих поклонников, почему они не ставят лайки на ее публикации. Статистика-то портится. Многие подписчики восприняли высказывание, как принуждение. В своем блоге ко всему прочему Татьяна еще и оскорбила подписчиков.

Реакция поклонников Татьяну возмутила, и она решила высказать все, что думает о россиянах, которые не хотят дарить ей свою любовь по зову сердца.

«Люди, что с вами не так? Одни мне пишут, что вы заставляете ставить вам лайки. В смысле, я заставляю? Я просто спросила», — негодует Татьяна.

Брухунова уверяет, что ей было просто интересно, почему подписчики положительно не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.

«В чем тогда смысл подписки, и зачем быть на кого-то подписанным, если ты его не лайкаешь. <…> И мне очень жаль, что столько агрессии вылезло. Но, с другой стороны, в этом есть плюс. Сейчас все агрессоры дружно уйдут в бан», — подытожила супруга Петросяна.

Татьяна не стеснялась в своих выражениях. Она заявила, что блогеры ничего не должны своим подписчикам, а даже наоборот: это фанаты обязаны своим кумирам ставить лайки и писать комментарии, чтобы не становиться неблагодарными потребителями, считает она.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что звезды обсудили пополнение в семье Петросяна.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+18° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
92.29
-0.08 99.57
0.04
Денежная сделка с Ретромеркурием: финансовый гороскоп на апрель 2024

Последние новости

19:40
Зеленский снизил возраст призыва для мобилизации в ряды ВСУ
19:24
«Все дружно уйдут в бан»: Татьяна Брухунова гневается на подписчиков
19:08
В Турции при пожаре погибли 29 человек
19:03
Шестидневная рабочая неделя: как будут отдыхать россияне на майских праздниках
18:54
Тайна притяжения: три причины, почему нас привлекают недоступные люди
18:40
Она взрывается? Российские физики рассказали, чем опасна шаровая молния

Сейчас читают

Онколог раскрыла секрет, как снизить риск развития рака толстой кишки на 60%
Минниханов сообщил о первой атаке беспилотников в Татарстане, есть пострадавшие
Захарова: Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок