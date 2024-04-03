«Границы вовлеченности»: на что Макрон не смог уговорить лидеров США и ФРГ

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 56 0

WSJ: Байден и Шольц отвергли идею Макрона перейти «красные линии» в отношении РФ

«Границы вовлеченности»: на что Макрон не смог уговорить лидеров США и ФРГ

Фото: www.globallookpress.com / © Kay Nietfeld

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Тема:
Спецоперация

Президент Франции вел конфиденциальные разговоры со своими зарубежными коллегами перед саммитом по Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон пытался убедить главу США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца донести до России свою готовность отказаться от «красных линий», чтобы Москва гадала, каким будет следующий шаг Запада. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на утверждения неназванных чиновников.

В рамках подготовки к саммиту по Украине в Париже Макрон вел конфиденциальные разговоры со своими зарубежными коллегами и уговаривал их поменять стратегию в отношениях с Россией. Французский президент предлагал дать понять, что коллективный Запад готов применить, в том числе, военные методы. Так он хотел оказать влияние на ход украинского конфликта.

«Макрон хотел перестать транслировать границы вовлеченности Запада — так называемые „красные линии“ — и вместо этого заставить Кремль гадать», — говорится в материале.

Однако, несмотря на заверения Макрона, Байден и Шольц выступили против такой идеи. По мнению авторов, политики опасались, что таким образом Запад станет-таки одной из непосредственных сторон конфликта, что, само собой, приведет к эскалации.

Прежде Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о возможности ввода войск НАТО на Украину. Согласно заявлению директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Франция действительно готовит целый контингент примерно в две тысячи человек для отправки для помощи ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Макрон пытается разбудить «русского медведя».

Тема:
Спецоперация
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