Совфед одобрил законопроект: как в России будут наказывать за спам-звонки

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Евгения Романова
Евгения Романова 51 0

Совфед одобрил закон о штрафах до одного миллиона рублей за спам-звонки

Совфед одобрил законопроект: как в России будут наказывать за спам-звонки

Фото: www.globallookpress.com / © Matthias Balk; 5-tv.ru

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Предусмотрено наказание и для тех, кто рекламирует кредиты с нарушением законодательства.

Совет Федерации в ходе заседания одобрил закон о штрафах в размере до миллиона рублей за спам-звонки. Документ вместе с тем предусматривает ужесточение ответственности за рекламу кредитов с нарушением законодательства России.

Закон устанавливает ответственность за нарушение установленных требований к рекламе, которая распространяется по сетям электросвязи, а именно при помощи спам-звонков. Наказываться это будет штрафом, для граждан — в размере от десяти до 20 тысяч рублей, должностных лиц — от 20 до 100 тысяч рублей, а юрлиц — от 300 тысяч до одного миллиона рублей.

Еще ужесточается ответственность за рекламу кредитов с нарушением законодательства. Это касается кредитных и микрофинансовых организаций. Если не будет указываться полная стоимость потребкредита при рекламе, то сотрудников накажут штрафом от 40 до 100 тысяч рублей, а юрлиц — от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов. За нарушение предусматриваются штрафы: для физических лиц — до 50 тысяч рублей, а для юридических — до 500 тысяч рублей. При повторном нарушении может грозить лишение свободы до двух лет.

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