Основа роста: Михаил Мишутин рассказал Госдуме об итогах работы Правительства РФ

Ежегодный отчет кабмина перед думскими фракциями проводится с 2009 года.

Сегодня очень важный день у Михаила Мишустина. Прямо в эти минуты он отчитывается о работе своего Правительства перед депутатами Госдумы. Это ежегодное мероприятие, на котором премьер рассказывает, что сделали министры на благо страны и нас с вами — обычных россиян.

Особое внимание уделено, конечно же, поручениям президента. Тем более, что после прошедших выборов многие справедливо ожидают перестановок в Правительстве.

Сейчас в Госдуме работает корреспондент «Известий» Антон Золотницкий. Он выходит на прямую связь.

Атмосфера в Государственной Думе сегодня, конечно, более, чем оживленная. Все депутаты, разумеется, на местах, здесь же федеральные министры, сотрудники аппарата правительства, очень много журналистов.

Оно и понятно — это не простой отчет исполнительной ветви власти перед законодательной. Кабинет министров в лице своего председателя отчитывается, по сути, за все четыре года работы. Результатов немало — в своем вступительном слове Михаил Мишустин остановился на том, что стало основой роста.

«Фундаментом для роста экономики, безусловно, стала макроэкономическая стабильность и ответственная бюджетная политика. Исполнение расходов главного финансового документа страны приблизилась к 100% — это является лучшим результатом последних лет.

Многие значимые для государства и бизнеса проекты получили федеральный ресурс уже в начале года и, в итоге, что естественно, производственные процессы были запущены раньше. В целом, доходы федерального бюджета превысили 29 триллионов рублей. И это больше аналогичного показателя за предыдущий год почти на 5%», — рассказал Михаил Мишустин.

Речь премьер-министра продолжалась около часа. И охватывала, по сути, все ключевые сферы. Это и вопросы экономики, здравоохранения, демографии, образования, работа по достижению технологического суверенитета — пожалуй, главный результат.

Несмотря на беспрецедентное давление Запада, российскую экономику удалось быстро перестроить и сделать фактически непробиваемой для любых санкций. Так, например, за прошлый год она показала уверенный рост — более 3,5%. Но остаются и вызовы, один из главных — инфляция.

«Мы принимали необходимые меры, тщательно отслеживали ситуацию, ведь от ее динамики зависит уровень реальных доходов граждан. В частности, были стабилизированы цены на бензин, на дизельное топливо.

Принято важнейшее решение об ограничении экспорта нефтепродуктов. Мы запретили их вывоз, чтобы больше ресурсов было бы у внутренних потребителей, наших аграриев, для посевной, для уборочной кампании, для предприятий нефтехимии, для нужд специальной военной операции.

Ну и, конечно, чтобы обеспечить потребности миллионов российских автомобилистов, городского общественного транспорта, машин скорой помощи и других многих служб. Работа проведена и по насыщению отечественного рынка продовольствием. Годовая инфляция хоть и была выше целевых значений, но благодаря взаимодействию с Банком России все-таки существенно замедлилась — до 7,4%», —прокомментировал председатель Кабмина.

Ежегодный отчет Правительства перед Думой проводится с 2009-го. Это конституционная обязанность кабинета, причем присутствовать должны все федеральные министры. По регламенту каждая думская фракция может задать премьеру до пяти вопросов — они вскоре к этому приступят, после того, как Михаил Мишустин завершит свое выступление.

Пожалуй, самое важное — в текущем составе это последний отчет. 7 мая состоится инаугурация президента, кабинет министров по закону должен быть распущен на следующий день.