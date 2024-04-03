«За деньгами и недвижимостью —к папе»: Волочкова отказалась отдавать квартиру дочери

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 4 0

Волочкова сообщила о ссоре с дочкой из-за требований отдать ей квартиру

«За деньгами и недвижимостью —к папе»: Волочкова отказалась отдавать квартиру дочери

Фото: Григорьев Максим / ТАСС

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Удалось ли им наладить контакт после ссоры?

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о конфликте из-за недвижимости, который возник между ней и ее 18-летней дочерью Ариадной. Знаменитость отказалась дарить наследнице квартиру в Москве. О деталях ссоры она сообщила в интервью Алене Жигаловой.

Ранее дочь Анастасии жила за городом вместе с матерью, но в 13 лет переехала к отцу-бизнесмену Игорю Вдовину. Еще в школе у Ариадны появилась своя личная жизнь, и она попросила маму подарить ей московское жилье.

Это требование повергло в шок Волочкову. Она призналась, что разговор с дочерью довел ее до слез.

«У нас разговор был неприятный про квартиру, что-то я ей там должна. Я ей сказала: «Ариша, извини, но все, что касается денег и недвижимости — это к твоему папе. Он у меня забрал все деньги в 2008 году, все 3,5 миллиона долларов. Теперь обращайся к нему».

Квартира досталась Анастасии в подарок от бывшего возлюбленного Сулеймана Керимова. Звезда также призналась, что дочь обращается к ней только по поводу денег.

«Я ей говорю: „Ариша, подождите, ребята, вы ко мне обращаетесь только тогда, когда вам нужны деньги, недвижимость, решить какой-то вопрос“. А просто так вы не можете позвонить и сказать: „Мам, как ты себя чувствуешь?“ Я была в стрессе», — вспоминает балерина.

После ссоры родственницы долго не общались, однако спустя время им удалось преодолеть разногласия. В своем блоге Анастасия рассказывала, что Ариадна вместе со своим молодым человеком приезжала ней в гости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова обвинила мать в неудавшейся личной жизни.

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