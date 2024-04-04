«Солнцепек» выжигает укрытия ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 0

Экипажи «Солнцепеков» уничтожили боевиков ВСУ на правом берегу Днепра

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Наши бойцы ежедневно уничтожают орудия, технику и укрепрайоны украинских националистов точными ударами.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Су-25

На этих кадрах показана работа экипажей штурмовой авиации ВКС России на северодонецком направлении. Пилоты Су-25 успешно поразили подразделения ВСУ на этом участке фронта, выполнив удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника.

«Работаем по самому прямому предназначению. Победа будет за нами!» — заверил летчик Су-25 позывной «Сталкер».

«Солнцепек»

А на этих кадрах уже показана работа экипажей тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» на правом берегу Днепра в Херсонской области. Бойцы нанесли сокрушительный удар по пунктам временной дислокации боевиков ВСУ.

Разведка доложила об уничтожении живой силы противника в замаскированных укрепленных опорных пунктах в этом районе.

Тема:
Спецоперация
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