Танк врага не выдержит удара: студенты колледжа изобрели новые бомбы для коптеров

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Студенты колледжа изобрели новые бомбы для коптеров, которые отправят на фронт

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Изобретение не требует особых затрат — нужна подствольная граната и пластик. Как это будет работать на деле в зоне СВО?

Разработку, которая уже завтра может в корне перевернуть ситуацию на фронте, придумали вчерашние крымские школьники! Студенты одного из колледжей поняли, из чего можно делать бомбы для квадрокоптеров. Немного смекалки, 3D-принтер — и вот уже вражеский танк подбит с помощью нехитрой разработки. С изобретением познакомился корреспондент «Известий» Николай Аксенов.

На этих кадрах, снятых нашими бойцами в зоне СВО, обычные гранаты из подствольника. Автоматы переделываются в бомбы для коптеров и дронов. Они легкие, их много, а главное — такая модернизация требует всего одной детали.

«Этот ударно спусковой механизм работает очень просто. По законам физики, соприкасаясь с землей или предметом, цоколь бьет в основания гранаты, и происходит детонация», — говорит корреспондент.

Взрыватели для гранат взялись изготавливать студенты одного из крымских колледжей радиоэлектроники. Причем это их собственная инициатива: ребята написали письмо бойцам с предложением создать на базе своих мастерских конвейер. И такая помощь оказалась очень кстати.

«Помощь непосредственно фронту, без которой нам никак не обойтись. Машина Министерства обороны большая и крутая, она все может, но ей тоже надо помогать», — говорит боец с позывным «Ставр».

В сутки здесь производят несколько сотен таких взрывателей. Элемент печатается на 3D-принтере из бюджетного пластика, и его конструкция максимально проста, как и все гениальное.

«3D-принтер — машина хоть и нового поколения, но принцип работы здесь как на заводском конвейере: человек следит за тем, чтобы не было брака. И дает направляющий творческий вектор, робот пока что не имеет такой интуиции», — отмечает корреспондент.

Участники СВО — постоянные гости этого колледжа. На открытых уроках проходят обсуждения, что еще можно придумать, чтобы помочь героям на передовой. На эти просьбы здесь охотно откликаются: ребята любят изобретать.

Еще один важный элемент — чека для ручной гранаты. Здесь ее тоже переделывают для метания с коптера. Вот так, в режиме боя, работает эта технология: пластиковая чека остается на месте, а граната летит в цель. Все это благодаря инженерной мысли российских конструкторов и молодых изобретателей, которые знают, как помочь армии. В этом году колледж планирует увеличить объемы своего производства в два раза. Все необходимое для этого здесь есть.

Тема:
Спецоперация
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