«Пойдем, там шоколадки»: в Петербурге двух девочек спасли от педофила-рецидивиста

Негодяй затащил несовершеннолетних в подъезд и успел потрогать их. С пострадавшими работают психологи. А сам злоумышленник уже задержан. Что о нем известно?

Бдительность взрослых спасла от педофила двух девочек в Петербурге. Полицейские приехали на вызов вовремя. Еще чуть-чуть — и могло произойти непоправимое. Насильник-рецидивист, который свободно разгуливал по дворам в поисках новых жертв, пойман. Детали у корреспондента «Известий» Екатерины Шипиловой.

Камера домофона фиксирует, как нервный мужчина зазывает в парадную двух маленьких девочек.

— В парадную я не пойду.

— Пойдем, не бойся, я тебе… Там шоколадки.

Мужчина не отступает. Говорит, что покажет настоящие деньги.

— А знаете что, мы не пойдем… Потому что мама не разрешает с незнакомыми заходить в подъезд.

— А мы знаем, кто вы. Может, вы маньяк!

Всю эту сцену в реальном времени наблюдала Вера Буксирова. Она включила программу слежения за парадной, потому что ждала в гости дочь. Хотела помочь ей донести тяжелые сумки. Когда увидела настойчивого мужчину и детей — вызвала полицию.

«Ну рожа такая, знаете, уголовника. Я на горячую линию позвонила, где-то через полчаса поймали его», — рассказывает женщина.

Девочки, которые попали в камеру домофона, живут в этом доме. Одной семь лет, второй 11. В тот день они вышли гулять во двор на детскую площадку. По их словам, незнакомый мужчина сначала предложил воды, потом сладости.

Получив отказ — ушел, но позже вернулся, когда дети уже не ждали опасности.

«Мужчина все-таки затащил девочек в парадную. Силой, схватив за руки. Дети пытались убежать, стучались в двери к соседям. Никто не открыл. Предположительно, на третьем этаже подозреваемый отрезал пути отступления, и уже даже стал раздеться. В этот момент подоспела полиция», — рассказывает корреспондент.

Мужчину задержали. С детьми сейчас работают психологи.

«Пока он там бегал за ними по этажам, приехала полиция, но он успел снять штаны, он уже успел потрогать девчонок там, где не надо. Потрогать успел через одежду», — рассказывает мама пострадавшей Алла Берг.

Известно, что задержанному 48 лет. Официально не работает. Периодически бывает в ночлежках. Но при этом ведет социальные сети. Трижды отбывал срок за изнасилование, из них два раза жертвами становились несовершеннолетние.

Эксперты советуют родителям регулярно проговаривать правила безопасности с детьми.

«Я настоятельно рекомендую, чтобы родители позаботились о том, чтобы у каждого ребенка всегда при себе был свисток», — говорит эксперт по безопасности Михаил Макеев.

Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Учитывая послужной список рецидивиста, ему может грозить внушительный срок, вплоть до пожизненного лишения свободы.