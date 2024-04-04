Масштабный сбой произошел в работе большинства сервисов Apple

Пользователи по всему миру сообщают о масштабных сбоях в работе сервисов корпорации Apple. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

На портале отметили, что сообщения о сбоях начали поступать после 1:00 по московскому времени. Неполадки в работе были замечены в сервисах App Store, Apple TV, Apple Music и в других приложениях, которые принадлежат компании. Пока что официально не сообщалось, из-за чего именно вызваны проблемы с работой ресурсов корпорации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пользователи сообщили о массовом сбое сервисов запрещенной Meta*. О проблемах рассказали более 30 тысяч человек. При этом больше всего жалоб поступило со стороны жителей Европы.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ