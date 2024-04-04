Чудо-чай: названы полезные свойства молочного улуна

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 0

Диетолог Соломатина: молочный улун может продлить жизнь на пять лет

Чудо-чай: названы полезные свойства молочного улуна

Фото: Chiang Ying-ying / ТАСС

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Этот напиток оказывает благоприятное воздействие на организм, в том числе способен продлить жизнь человека.

Молочный улун — один из видов чая, который, помимо мягкого вкуса, излишней терпкости и горькости, имеет немало положительных свойств. В беседе с изданием «Вечерняя Москва» врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, чем он так полезен.

Так, употребление молочного улуна может продлить жизнь на пять лет. Связано это с тем, что чай сдерживает образование свободных радикалов, которые в организме увеличиваются из-за агрессивной окружающей среды.

Кроме того, чай содержит много антиоксидантов, которые предотвращают развитие дегенеративных заболеваний. К примеру, сердечно-сосудистые болезни, онкология, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Также в нем содержится теанин — фермент, который одновременно бодрит и успокаивает, сказала Соломатина.

«Он помогает сконцентрироваться и проснуться, хорошо бодрит, но не поднимает сильно пульс, в отличие от кофе. Отсюда не будет скачков давления», — отметила диетолог.

Однако помимо пользы молочный улун может быть и опасен для некоторых. К примеру, его нельзя употреблять при обострении заболеваний ЖКТ, болезнях печени, запорах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему категорически нельзя ставить неостывшие блюда в холодильник.

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