В России предложили ввести статью за преследование

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Что будет грозить нарушителю в случае принятия закона?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Samot; 5-tv.ru

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Россиян защитят от преследователей. Как пишут «Известия», в Кодекс РФ об административных правонарушениях планируют ввести статью за нарушение частной жизни.

Сейчас наказать так называемого сталкера, или человека, который следит за вами, не дает покоя телефонными звонками или травит в интернете – непросто. В законодательстве просто нет такого понятия. Согласно новому проекту, за подобные действия преследователей будут штрафовать на две тысячи рублей, если преступление совершено впервые. При повторении – сталкеру грозит 15 суток ареста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как взять кредитные каникулы.

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