Переход населенного пункта под контроль ВС РФ откроет бойцам путь на Славянск и Краматорск, где ремонтируется техника и готовится оружие.

Переход города Часов Яр под контроль российских бойцов станет переломным моментов в битве за Донбасс, заявил военный эксперт Олег Глазунов в беседе с Lenta.ru.

«Захват такого областного центра будет означать, что битва за Донбасс закончена. Это будет означать, что Украина проиграла Донбасс. Поэтому Часов Яр — это переломный момент в битве за Донбасс», — сказал Глазунов.

Он пояснил, что Часов Яр имеет выход к Славянску и Краматорску, где расположены заводы по ремонту техники и где готовится оружие. Поэтому взятие города будет означать окончание битвы за Донбасс.

Россия продолжает проведение специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как развивается Донбасс после присоединения к России.