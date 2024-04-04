Ключевой город: какой момент станет переломным в битве за Донбасс

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 0

Глазунов: взятие Часова Яра может стать переломным моментом битвы за Донбасс

Ключевой город: какой момент станет переломным в битве за Донбасс

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Переход населенного пункта под контроль ВС РФ откроет бойцам путь на Славянск и Краматорск, где ремонтируется техника и готовится оружие.

Переход города Часов Яр под контроль российских бойцов станет переломным моментов в битве за Донбасс, заявил военный эксперт Олег Глазунов в беседе с Lenta.ru.

«Захват такого областного центра будет означать, что битва за Донбасс закончена. Это будет означать, что Украина проиграла Донбасс. Поэтому Часов Яр — это переломный момент в битве за Донбасс», — сказал Глазунов.

Он пояснил, что Часов Яр имеет выход к Славянску и Краматорску, где расположены заводы по ремонту техники и где готовится оружие. Поэтому взятие города будет означать окончание битвы за Донбасс.

Россия продолжает проведение специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как развивается Донбасс после присоединения к России.

Тема:
Спецоперация
4 апр
«Вскоре придется»: в США назвали страны, которые готовят войска для отправки на Украину
4 апр
Российское подполье заявило об ударе по танковому училищу ВСУ в Харькове
4 апр
ВСУ атаковали дронами грузовик с продуктами под Херсоном: есть погибшие
4 апр
Силовики обнаружили в ДНР заминированный схрон с оружием ВСУ
4 апр
В Краснодарском крае задержали экс-военного Израиля, пытавшегося вступить в ВСУ
4 апр
Пять дронов ВСУ уничтожили над Тульской и Белгородской областями
4 апр
«Солнцепек» выжигает укрытия ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
4 апр
«Не подойдут»: на Украине неожиданно открестились от F-16
4 апр
Белый дом не готов возобновить экспорт СПГ в обмен на помощь Украине
4 апр
Танк врага не выдержит удара: студенты колледжа изобрели новые бомбы для коптеров
+16° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
92.53
0.24 99.41
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:51
Атомная подлодка «Казань» провела успешный пуск «Калибра» по учебной цели
12:45
«Всегда открыт»: в Кремле оценили возможность контактов Путина и Макрона
12:42
«Народный фронт» следит за выплатами водителям скорой помощи в новых регионах
12:35
«Громкие обещания»: почему провалился саммит по атомной энергетике в Брюсселе
12:26
«Очевидно»: Лавров заявил о причастности Украины к теракту в «Крокусе»
12:19
Герасимов: терроризм при теневых спонсорах остается глобальной угрозой мира

Сейчас читают

Кустурица рассказал о планах снять три фильма по Достоевскому, Гоголю и Толстому
Соцфонд сообщил о поступлении россиянам денег на карты «Мир» 3, 5 и 8 апреля
Жизнь — сказочный реализм: Вилкова предстала в «Сказках Гофмана» в новом амплуа
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок