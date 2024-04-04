Фигуранту дела о провозе взрывчатки в иконах из Украины предъявлено обвинение

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Евгения Романова
Евгения Романова 0

Псковский суд арестовал фигуранта дела о провозе взрывчатки в иконах из Украины

Фигуранту дела о провозе взрывчатки в иконах из Украины предъявлено обвинение

Фото: Telegram / Росгвардия / RosgvardOfficial

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Известно, что у обвиняемого имеются российское и иностранное гражданства.

Фигуранту дела о контрабанде с Украины в Россию через Латвию взрывчатки в православных иконах и церковной утвари Дмитрию Гратию предъявлено обвинение, его арестовали на два месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Псковский городской суд 1 февраля избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на десять суток. До окончания ареста ему предъявили обвинение в совершении преступления по статье о контрабанде взрывчатых веществ и устройств группой лиц по предварительному сговору.

«[В этой связи] ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до двух месяцев», — говорится в сообщении.

Информация подтверждается данными из судебной базы Псковского областного суда. Также отмечается, что у Гратия имеется российское и иностранное гражданство. Кроме того, в деле есть и второй фигурант.

Ранее 5-tv.ru писал, что Росгвардия помогла ФСБ пресечь попытку ввоза взрывчатки в иконах из Украины. Опасная контрабанда была обнаружена при досмотре автомобиля на латвийско-российской границе.

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